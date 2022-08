Un comportement tout à fait irresponsable sur l'E40 à Alleur ! (Vidéo)

La vidéo fait le tour des réseaux et de nombreux observateurs s'étonnent du comportement de ces deux automobilistes... à juste titre. Durant quelques minutes en effet, on peut observer deux véhicules faisant entrave à la circulation ou, du moins, tentant de se freiner l'un l'autre, sans la moindre considération pour le trafic qui les entourre. Ainsi, on peut assister à des dépassements et des tentatives de dépassement particulièrement dangereux entre les deux véhicules, sur une portion d'autoroute très fréquentée.

La vidéo a en effet été tournée au niveau de l'E 40, à hauteur de la sortie Alleur et de l'échangeur de Loncin, en direction de Bruxelles. Sur cette portion autoroutière qui comprend à certains endroits quatre bandes, des centaines de milliers de véhicules transitent chaque jour.

L'indignation est générale, les observateurs réclamant des sanctions et, au minimum, un retrait de permis.