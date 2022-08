Festival de la Rue du Bocage : parcours allongé

Le parcours de la Clique de Herve, présenté ce mercredi matin en conférence de presse, sera allongé pour la 26e édition des Arts de la rue…

Le festival des Arts de la rue revient en effet cette année à Herve le dernier week-end du mois d’août. Les 27 et 28 août, les visiteurs auront ainsi la possibilité d’assister à une cinquantaine de spectacles. Petites nouveautés cette année : l’horaire est modifié et le parcours de la Clique de Herve sera allongé, ont présenté mercredi les organisateurs. Plusieurs milliers de personnes sont attendues à l’occasion de cette 26e édition du festival des Arts de la rue de Herve, après deux éditions limitées marquées par la pandémie de Covid-19. Vingt-deux compagnies belges pourront être découvertes ainsi que de nombreuses autres internationales provenant de partout de la planète : de France, de République Tchèque, du Brésil et du Canada.

"Il s'agit d'un festival indépendant, de qualité, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et dont les spectacles, aboutis, sont réalisés par des professionnels", vendent les responsables de la Rue du Bocage, à l'origine de l'événement.

Le festival, qui se veut convivial et familial, est implémenté dans la ville, dont les accès seront une nouvelle fois barrés le temps que dureront les festivités. Comme le calendrier des vacances scolaires a été modifié, le festival se déroulera désormais la veille de la rentrée. Pour cette raison, l’équipe organisatrice a choisi de démarrer la fête quelques heures plus tôt, par la parade qui sera lancée dès 14 h le samedi, pour la terminer un peu plus tôt le dimanche.

Cela fait deux ans que le festival débute par une parade dans les rues de la ville. La Clique de Herve, accompagnée de spectacles déambulatoires, sillonnera plusieurs rues du centre et son parcours se verra allongé afin de toucher un maximum de personnes. Elle s’arrêtera Place Albert où un spectacle gratuit sera proposé au public.

Les représentations se déroulent au centre-ville de Herve, autour de l’église, dans 10 espaces scéniques.