L’effet visuel du parc éolien de Tinlot diminué…

Si l’énergie éolienne semble être une des réponses adéquates aux objectifs de réduction des émissions de CO2, l’acceptation des parcs éoliens par le grand public reste une pierre d’achoppement de nombreux projets.

Conscients de cette réalité, des porteurs de projets étudient dès lors les possibilités de réduire leur incidence… comme l'ont fait Engie et Luminus qui évoquent aujourd'hui pouvoir diminuer l'effet visuel du parc éolien de Tinlot, "grâce à un balisage lumineux dynamique".

À Tinlot, Engie et Luminus ont uni leurs forces pour développer, construire, et exploiter un parc de 5 éoliennes d'une puissance totale de 17,3 MW. "Il produit annuellement l'équivalent de la consommation électrique de 11 500 familles et permet d'éviter le rejet de 13 300 tonnes de CO2 par an, soit les émissions annuelles de 6 650 véhicules personnels diesel", indiquent les groupes industriels énergétiques qui précisent que la volonté est aussi de "limiter l'incidence du parc éolien sur son voisinage direct".

Aide de la Défense

Pour rappel, le balisage lumineux fonctionnant 24 h/24 est placé sur les éoliennes, afin d'assurer la sécurité des activités aéronautiques de la Force Aérienne. Mais aujourd'hui, avec la coopération avec la Défense, Engie et Luminus ont mis en exploitation un balisage nocturne dynamique qui permet désormais aux lampes rouges de balisage des éoliennes de ne fonctionner que lorsque la Force Aérienne le requiert. "En vertu d'un accord signé entre la Défense et le secteur éolien, il est désormais possible, sous certaines conditions et avec l'accord de la Défense, de placer un balisage nocturne dynamique sur les éoliennes. Grâce à un boîtier placé dans l'éolienne et contrôlable à distance par la Défense, les lampes ne s'allument qu'en cas de besoin. De manière régulière le planning des exercices de la Force aérienne est communiqué à l'opérateur du système, qui indique quand le balisage doit fonctionner. Il reste loisible à cette dernière d'allumer le balisage à distance en cas d'activité non planifiée".

Grâce à ce système, on constate une réduction de 90 % du temps de fonctionnement des lampes rouges clignotantes pendant la nuit. À noter que pour pouvoir bénéficier de ce balisage, les éoliennes ne peuvent dépasser 150 mètres de hauteur et ni se situer dans une zone de type C (zones militaires d’exercices aériens à basse altitude)…

Le Collège du Bourgmestre et des Echevins de Tinlot : « Le balisage dynamique du parc éolien d'ENGIE et de Luminus tient toutes ses promesse et réduit de manière significative l'impact visuel de celui-ci. Il illustre notre volonté de soutenir la transition énergétique tout en limitant son impact pour les riverains. Dès l'origine, nous avons encouragé et soutenu ce projet de balisage et avons communiqué auprès de nos habitants pour leur expliquer l'intérêt de sa mise en œuvre. »

Thierry Saegeman, CEO d'ENGIE Belgium : «La transition vers la neutralité carbone se fera si toutes les parties prenantes impliquées collaborent ensembles. ENGIE a une longue tradition dans ce domaine, avec par exemple les intercommunales de développement de Wind4Wallonia aux côtés desquelles nous investissons dans nos parcs éoliens wallons, la participation citoyenne, avec notre coopérative CoGreen, ou encore comme à Tinlot, conjointement avec Luminus et avec la Défense. Nous sommes particulièrement heureux de cette coopération qui permet une meilleure intégration des parcs éoliens dans leur environnement et contribue de la sorte à accélérer leur développement. »

Luminus, Grégoire Dallemagne : « La raison d'être de Luminus est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Et c'est précisément d'innovation qu'il s'agit ici. Cette avancée technologique, qui permet d'éteindre ou d'activer à distance le balisage lumineux des éoliennes, est le garant de la sécurité des pilotes de la Force aérienne mais aussi du bien-être des riverains des parcs éoliens. Il favorise dès lors l'acceptation des éoliennes et, partant, le développement des énergies renouvelables. De telles collaborations entre parties prenantes - dans ce cas précis, avec Engie et avec la Défense – sont de vrais atouts pour la transition énergétique, qui nécessite l'adhésion de tous pour sa réussite. »