Liège : Il menace les habitants

Yassine, 35 ans, a écopé d’un an de prison ferme pour avoir menacé d’une arme à feu et d’un couteau les habitants d'un quartier. Le 5 juin dernier, peu avant midi, les policiers de la zone de Liège ont été informés qu’un homme armé d’un pistolet et d’un couteau venait d’agresser plusieurs personnes dans la rue du Moulin à Liège. Les faits ont été observés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Le Peloton Anti Banditisme et la police locale se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils ont été informés que le suspect courait dans leur direction sur le trottoir. L’intéressé, ultérieurement identifié comme étant Yassine, correspondait à la description donnée et était désigné par la foule. Il s’est laissé intercepter.

Lors de son interpellation, les habitants ont désigné une voiture sous laquelle il avait caché son arme à feu qui était en réalité un pistolet à plomb. Sur les images de vidéosurveillance, il a été constaté qu’il était porteur d’un couteau avec une lame de 23 centimètres puis qu’il jetait cette arme. Les habitants du quartier ont signalé qu'ils avaient été victimes de coups de la part du suspect. L’une des victimes a remis aux policier une arbalète avec laquelle le suspect avait agressé des gens. Le gérant d’un magasin de matelas a expliqué que le suspect était entré dans son magasin pour l’insulter ainsi que ses clients. Il a quitté les lieux à la demande du gérant avant de revenir sur place avec une arme longue, un grand couteau et un pistolet ! Il a ensuite endommagé un matelas qui se trouvait à l’extérieur du magasin. Des faits que les policiers ont pu constater. Un autre commerçant a expliqué que le suspect était entré dans son magasin pour y voler un couteau. Il a tenté de le dissimuler dans son pantalon. Lorsque le vendeur a tenté de l’interpeller et de reprendre le couteau, il l’a coupé à la main.

Devant la police, Yassine a déclaré avoir bu 3 ou 4 bières la veille alors qu’il était resté longtemps sans boire. Il a expliquer s’adonner à la consommation de cannabis. Il a nié avoir eu un couteau et l’avoir volé. Il a démenti avoir menacé l’autre commerçant et avoir coupé le matelas. Il a prétendu que c’est lui qui avait été agressé. Devant le juge d’instruction, il a prétendu que c’est le commerçant qui vendait le couteau qui s’était lui-même coupé en voulant lui montrer qu'il était aiguisé. Qu’il aurait été sur place pour acheter le couteau à la demande d’un tiers. Il a encore donné une version différente lors de sa comparution devant le tribunal. Le juge a estimé que tous les faits à sa charge étaient établis.