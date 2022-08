Tragique accident de travail à Oupeye : Vincenzo meurt écrasé par une palette

Un tragique accident de travail est survenu dans la nuit de lundi à mardi au sein de l’entreprise Weerts Supply Chain à Oupeye, sur le site du Trilogiport. Vincenzo, né en 1988, a perdu la vie.

Le travailleur était occupé à transporter une palette chargée de plusieurs centaines de kilos de sacs à l’aide d’un clarck, lorsque, pour une raison que l’on ignore encore, la palette a basculé, se retrouvant enseveli sous une tonne de marchandises. Il a été emmené grièvement blessé, ses jours étaient alors considérés comme en danger, à l’hôpital de la Citadelle où il a succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi.

Pas de témoin

Directement, le magistrat de garde de l'Auditorat du travail de Liège a demandé qu'un périmètre d'exclusion soit établi au sein de l'entrepôt. Le magistrat a par la suite mandaté un inspecteur du bien-être du travail "pour comprendre ce qu'il s'est passé et vérifier que les mesures de sécurité étaient bien en règle". Aucun témoin n'était présent sur les lieux au moment de l'accident.

À ce jour, l’inspecteur du bien-être est déjà descendu sur place pour analyser les circonstances de l’accident et déterminer si des infractions éventuelles ont été commises du chef de l’employeur qui, dans ce cas, pourra se retrouver devant le Tribunal correctionnel.

Vincenzo travaillait depuis peu comme intérimaire pour l'entreprise Weerts via l'agence Tempo Team. "Vincenzo toi notre collègue,?? Cette tristesse de savoir qu'aujourd'hui, tu n'es plus parmi nous. La vie est injuste, tu étais si jeune et si joyeux. Sache que tu manqueras à notre équipe et que ta motivation aussi", rend hommage Angela, une collègue, sur les réseaux sociaux.