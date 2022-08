Ciné d’été au Coude-à-Coude

L'année dernière, après la période difficile liée au Covid, l'échevine de la Culture, Sandra Caprasse, et moi-même avions envie de proposer une activité d'été aux citoyens afin de ressortir de chez eux et ainsi leur permettre de revivre un peu normalement", précise Michel Lefebvre, coordinateur culturel à Neupré.

C'est ainsi que "Ciné d'été" a été mis sur pied. Trois films en plein air à trois endroits différents de la commune. Le concept a plu malgré une météo capricieuse… "Les gens étaient demandeurs que l'on réitère l'initiative. Voici donc une deuxième édition avec trois films de type familial afin que cela puisse plaire à l'ensemble des membres d'une famille", relève Michel qui, aimant beaucoup le cinéma, s'est notamment fié à ce qui avait pu plaire à ses propres enfants pour sélectionner les films. "La volonté était de proposer une programmation variée, tout en veillant à ce que cela soit attrayant pour les plus jeunes. C'est cela qui a orienté le choix plutôt que de se diriger vers de grands classiques".

On peut déjà dire, en tout cas, que cette sélection est franchement sympa et qu’elle sort de l’ordinaire vis-à-vis de certains films qu’on a l’habitude de voir programmés dans pareil événement…

À vous de juger ! Et pour cela, rendez-vous ces 5, 6 et 7 août au Coude à Coude à Neuville-en-Condroz (avenue Ry Chèra 1A). Cette fois, en effet, les films seront diffusés au même endroit. À l'affiche ? Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law (vendredi 20 h), La Nuit au Musée avec Ben Stiller (samedi 20 h) et le film d'animation Le vilain petit canard et moi (dimanche 10 h 30).

La pluie ne devrait pas être au rendez-vous… mais prévoyez une petite laine. Accès gratuit, sans réserver.Jessica Defgnée