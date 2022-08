Confirmé: pas de feu d'artifice à Huy le 15 août!

On s'y attendait vu que le bourgmestre f.f de la ville de Huy l'avait laissé entendre suite à l'arrêté de police "sécheresse" pris ce 1er août par le gouverneur f.f de la province de Liège... Réunie ce jeudi afin de réaliser une analyse de risques relative aux festivités du 15 août, la cellule de sécurité a donc décidé d'annuler le feu d'artifice.

Pour rappel, en raison des conditions météorologiques, cet arrêté interdit l'allumage de tout feu en extérieur sur le territoire de la province de Liège et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les feux d'artifice sont concernés mais peuvent être autorisés par le bourgmestre d'une commune sur base d'une analyse de risques. On a considéré, ici, que "les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour permettre le tir d'un tel feu le soir du 15 août à Huy".

Et de poursuivre: "Si la ville de Huy avait pu obtenir des apaisements quant à la situation (évolution de la météo ou avis apaisants des différentes disciplines, et plus particulièrement des pompiers), elle aurait pu demander une dérogation au gouverneur". Mais pas d'avis apaisants, donc elle ne fera pas cette demande.

"Les différents scenarii étudiés par la cellule de sécurité ne permettent pas, en effet, d'avoir tous les apaisements nécessaires au déroulement d'un tel événement de masse", ajoute-t-on.

Scénario 1: abandonné de suite. Il s'agissait du tir classique du feu d'artifice au départ du fort. "Comme le présentait le bourgmestre f.f, la végétation est bien trop sèche et est donc susceptible de favoriser un départ de feu qui pourrait avoir des conséquences désastreuses".

Scénario 2: aussi abandonné. Il s'agissait du tir du feu d'artifice au départ du pont de l'Europe. "L'avis de la zone de secours est sans appel : même en tirant ce feu d'artifice au départ du pont et au-dessus de la Meuse, en l'absence de précipitations abondantes, le risque d'un départ de feu dans les jardins des riverains et les parcs adjacents est, lui aussi, trop important".

"La sécurité des citoyens est la première priorité. Même si, comme tous les Hutois, je suis attaché à ce feu d'artifice, il est de ma responsabilité de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous", relève Eric Dosogne, bourgmestre f.f de la ville de Huy.

Les autres festivités du 15 août sont maintenues : la foire, le rassemblement de confréries et la soirée sur la Grand'place.