Garages en feu à Seraing

Plus de peur que de mal ce jeudi à Seraing, grâce à la rapide intervention des pompiers de Liège. Ces derniers ont en effet été appelés en fin de matinée sur un incendie… le feu s’était en effet déclaré dans une carrosserie située rue d’Egmont et d’Hornes, à Seraing… Les pompiers sont restés sur place deux heures afin de circonscrire l’incendie qui s’était propagé à plusieurs garages au niveau de la toiture notamment. Les hommes du feu ont notamment pu extraire des bonbonnes de gaz afin que le sinistre ne soit pas plus conséquent… On ne déplore aucune victime…

©steph pictures