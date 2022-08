Herstal : Il porte un coup de couteau à la gorge et l’autre sous l’oeil !

Sébastien, 37 ans, un habitant de Herstal encourt une peine de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des menaces, mais aussi une agression particulièrement grave sur un homme avec lequel il venait de consommer de la cocaïne. En effet, il n'a pas hésité à porter un coup de couteau à la gorge, mais aussi sous l'oeil de la victime. Cette dernière avait une balafre d'environ neuf centimètres de long et de plusieurs centimètres de large sur le visage, mais aussi une coupure à la gorge, " en regard de la carotide" !

Sébastien prend une médication qu'il cumule avec l'alcool, ce qui est particulièrement délétère. Le 25 juillet 2021, il a rencontré un homme avec lequel il a consommé de la cocaïne. Sébastien a tenu un discours décousu pour expliquer les faits. " Je venais de retrouver mon grand-père après 36 ans d'absence. Mon grand-père s'est retrouvé aux soins intensifs. Je voulais qu'il vienne habiter chez moi. Le chef infirmier ne voulait pas", a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. "J'ai pris des cachets, j'ai bu et je me suis drogué. J'ai rencontré cet homme. On a bu une bière. On a sympathisé. Je lui ai demandé si il pouvait trouver de la cocaïne. Il m'a dit oui. J'ai vu qu'il regardait au dessus de mon épaule quand je retirais avec la carte de mon grand-père pour acheter des bières. Je l'ai prévenu qu'il ne fallait pas me croire plus gentil que je n'étais."

C'est alors que, sans aucune raison apparente, Sébastien a porté deux violents coups de couteau à la victime. C'est une riveraine, témoin des faits, qui a appelé les secours. "Je ne sais vraiment pas comment ça a pu arriver. J'hallucinais, je ne me suis jamais battu. Je me promène avec des couteau en cas d'agression, mais c'est pour me défendre et pas agresser."

Le tribunal a alors montré les photos particulièrement choquantes des blessures de la victime. "Je suis borderline", a poursuivi le prévenu. "Je suis vraiment malade et j'en souffre chaque jour. Le problème récurent c'est l'alcool. Ce qui a détruit le plus ma vie, c'est l'alcool et mon père. Mais ça c'est une autre histoire. Autant le gars est traumatisé, autant je le suis de voir les photos", a poursuivi le prévenu.

En réalité, Sébastien a pensé que l’autre protagoniste lui avait volé la carte de banque de son grand-père… Ne voulant certainement pas partager l’argent de son aïeul, il a estimé qu’il devait agresser l’autre homme. Mais en réalité, il a toujours été en possession de la carte de banque. Elle ne lui a jamais été volée. Le tribunal a demandé au prévenu de comparaître volontairement pour répondre de tentative de meurtre. Me Nathan Mallants, à la défense du prévenu, a plaidé la qualification en coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité. Il a plaidé une peine de probation autonome ou unsursis probatoire. Le tribunal rendra sa décision à la mi-août.