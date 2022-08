Le curage de l’Ourthe aura lieu en août

Hamoir À Hamoir et Comblain-la-Tour, au grand plaisir du bourgmestre Patrice Lecerf.

Lors des inondations de juillet 2021, le lit de nos rivières a été littéralement ravagé à certains endroits. Et comme l'indique aujourd'hui le SPW Voies Hydrayliques, relativement à l'Ourthe, "des quantités importantes de sédiments se sont déplacées créant à certains endroits des dépôts susceptibles d'accroître le niveau de l'eau en amont lors de crues futures. Même si l'impact de ces dépôts sur le niveau reste limité, cet accroissement du niveau pourrait conduire à l'entrée d'eau dans certains bâtiments ou accroître le niveau d'eau dans des zones inondées".

Contrairement à ce qui avait été annoncé dès lors, c’est bien dans le courant du mois d’août que le curage de l’Ourthe aura lieu. Le SPW l’a confirmé ce mercredi, au grand plaisir de Patrice Lecerf, bourgmestre, qui était déjà monté au créneau relativement à cette problématique. Une réunion a eu lieu ce mercredi entre les différents partenaires de la Région wallonne. Elle a permis d’adopter des mesures de mise en œuvre visant à réaliser les travaux de curage prévus sur l’Ourthe. En bonne concertation avec le Département de la Nature et des Forêts (DNF), il a été décidé de profiter des faibles débits actuels dans la rivière pour extraire les sédiments dans les zones asséchées et de procéder à quelques travaux dans le cours d’eau.

Le SPW précise par ailleurs que "les récentes vérifications des populations de certaines espèces protégées conduisent à adopter des mesures dans les deux zones devant prochainement faire l'objet des travaux d'écrêtage à Hamoir. L'une des deux zones est située en amont du pont de Comblain-la-Tour et l'autre aux abords du pont d'Hamoir. Ces travaux, à réaliser en dehors des sites Natura 2000, peuvent potentiellement avoir un impact localisé sur les espèces qu'il convient néanmoins de limiter. L'objectif est donc de minimiser les impacts sur l'écoulement en cas de crue pour la population tout en veillant à limiter les nuisances pour les espèces protégées".

Il apparaît par ailleurs que le report de ces travaux s’est avéré nécessaire pour réduire au maximum l’impact de ce chantier sur l’environnement. Il a permis de préserver l’empoissonnement par environ 20.000 alevins de truite de mer réalisé au début du printemps et de poursuivre le sauvetage de la mulette épaisse, qui est une moule d’eau douce.

Et le SPW Mobilité et Infrastructures de rappeler enfin qu’il est présent sur le terrain pour entreprendre le retrait d’une partie de ces dépôts par écrêtage. Cette action est coordonnée avec le DNF qui veille à la préservation des espèces protégées et au bon état écologique de l’Ourthe.