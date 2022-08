Liège : Ils volent de la nourriture

Bilel et Soufani ont écopé de cinq et neuf mois de prison avec sursis simple pour ce qui excède le surplus de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des vols. Les premiers faits se sont déroulés le 17 mai dernier dans un magasin LIDL situé à Liège. Sur place, le vigile du commerce a remarqué que les intéressés se servaient en viennoiseries et les mangeaient entièrement dans le magasin.

Les suspects ont été interpelés. "J'ai mangé, mais je comptais payer avec une carte", a indiqué Bilel. "J'ai l'habitude de faire cela aux Pays-Bas où je me rends souvent. Cela n'a jamais posé problème." C'est alors que l'avocat de la défense s'est levé pour déclarer qu'il s'agissait sans doute d'une "coutume hollandaise", arrachant un petit sourire ironique aux personnes présentes dans la salle d'audience. Bilel a nié avoir repoussé le vigile. "Le gérant voulait bien me laisser partir si je payais, mais le vigile m'a bousculé. Moi je ne l'ai pas touché."

Bilel et Soufani sont aussi poursuivis pour avoir tenté de rentrer chez une personne dans le quartier Saint-Laurent à Liège dont ils ont trouvé les clés de la maison sur le sol. "J'ai trouvé les clés, j'ai testé sur une porte et ça a fonctionné. La porte s'est ouverte." Une explication à laquelle l'avocat n'a pu s'empêcher de réagir une nouvelle fois avec humour en estimant qu'il s'agissait probablement d'une autre coutume Hollandaise… Les intéressés se sont également rendus dans un garage dans lequel ils se sont emparés de vêtements et de chaussures. Ils ont été interpellés alors qu'ils étaient en train de sortir des lieux. "On est rentrés pour dormir", a poursuivi Bilel.

Le tribunal a estimé tous les faits établis.