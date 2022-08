Place Reine Astrid à Visé : début des travaux

Les travaux d’aménagement démarrent le 16 août et devraient durer un an et demi.

C’est un dossier vieux de plus de 10 ans... celui du réaménagement de la place Reine Astrid à Visé au cœur de la cité de l’Oie, qui sert pour l’heure de parking et autour de laquelle on retrouve commerces, brasseries et restaurants. Le dossier associe la Ville de Visé, Resa, la Cile, et la Région wallonne pour les voiries. Le projet a été confié au bureau Bruum Architecture.

Après des années de réflexion et de démarches administratives, les travaux vont enfin démarrer. Ils prendront cours à partir du 16 août et seront entrepris par la société Roger Ghelen de Waimes.

"Il s'agit d'une réfection complète de la place, mais aussi des voiries et des trottoirs", précise l'échevin des Travaux Xavier Malmendier.

Les travaux démarreront en août par un sondage au niveau du sous-sol. Les travaux seront suspendus pour la période du 19 août au 26 septembre 2022. Cette courte interruption permettra aux nombreux commerçants, ainsi qu'aux badauds, de profiter de la fin de la période estivale avant que les gros travaux ne débutent, fin septembre. "Durant toute la durée des travaux, on ne coupera pas la circulation de manière à garder l'accès aux commerces", souligne l'échevin. Le chantier avancera par phasages. la première phase étant l'installation des impétrants (égouttage, eau…), suivie des voiries et de la place.

Une fontaine

Le réaménagement de la place entend rendre celle-ci plus conviviale. "Il y aura une grande fontaine sur la largeur de la place côté Poste avec une pergola en acier miroir pour jouer avec les reflets d'eau", mais aussi se voir, et se protéger de la pluie ou du soleil.

L'installation de bancs, la plantation d'une trentaine d'arbres, ainsi qu'un nouvel éclairage favoriseront la rencontre. "Il restera 22 places de parking aux abords de la place. L'objectif est de mettre en valeur la commune et que la clientèle ait envie de faire ses courses à Visé car c'est agréable." La place, remise à plat, sera pavée avec de la pierre bleue de différentes tailles "pour faire un jeu au niveau du sol".

Outre la place, la rénovation de la placette est aussi prévue avec la construction d’un kiosque d’information pour les manifestations touristiques, culturelles et sportives.

Sous réserve d’éventuelles prolongations, les travaux doivent se terminer dans les 300 jours ouvrables, soit dans un an et demi. Le budget total des travaux est estimé à plus de 5 millions d’euros.