Aucun feu d'artifice dans l’agglomération liégeoise!

Voici qui clarifie les choses concernant le tir de feux d'artifice, entre ceux déjà annulés et d'autres en attente (comme celui d'Ans-les-bains) ou pour lesquels les organisateurs ne s'exprimaient pas (comme celui des festivités du 15 août à Liège ou à Mons-Lez-Liège à Flémalle)... Ce vendredi, Liège Métropole (organe regroupant les 24 communes de l’agglomération liégeoise et la Province de Liège) a annoncé qu'aucun feu d’artifice n'est autorisé dans l’agglomération liégeoise à l'occasion des festivités du 15 août!

Cette décision, bien sûr, fait suite à l'arrêté de police pris ce 1er août par le gouverneur f.f de la Province de Liège. Un arrêté qui interdit l'allumage de feux en plein air sur le territoire de la province de Liège. Les feux d'artifice sont concernés mais, dans l'arrêté, soumis à autorisation communale sur base d'une analyse de risques.

"Cette décision correspond à la volonté des différentes autorités communales de travailler de manière concertée et cohérente à l'échelle du bassin de vie des Liégeoises et des Liégeois", précise Willy Demeyer, bourgmestre de la ville de Liège et président de Liège Métropole.