Liège : Il commet un choc frontal !

Gaëtan, 38 ans, encourt une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis plusieurs faits de vols, des entraves méchantes à la circulation et des coups sur un infirmier. L’homme qui est actuellement détenu n’a pas comparu devant la magistrate chargée de son dossier parce qu’il est souffrant. L’homme devait répondre de toute une série de vols et de larcins. Il se rendait notamment dans les supermarchés où il vidait les bouteilles pour tenter de se faire rembourser des vidanges qu’il n’avait jamais achetées…

Il a commis des vols, notamment sur le site de la foire à Liège. Il a également volé plusieurs véhicules à Liège, Ans et Seraing. Il a ainsi dérobé deux véhicules le 21 octobre 2021, amis aussi une voiture le 6 juin et le 8 juin 2022. Le 22 janvier dernier, alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture volée, la police l’a remarqué. Une course-poursuite a débuté. Un motard de la police a début une course-poursuite avec le suspect. Il a forcé un barrage de police. Il a ensuite pris un tunnel à contresens et provoqué un accident frontal.

La victime a été gravement blessée. Elle a subi un paralysie au niveau d'un bras et des blessures aux jambes. Elle a gardé des séquelles pendant plusieurs mois. Malgré son arrestation après ces faits, Gaëtan n'a été mis sous mandat d'arrêt qu'au mois de juin suivant. À la suite d'un autre fait, Gaëtan a été hospitalisé au MonLégia. À cette occasion, le 19 octobre 2021, il a porté des coups à un infirmier. "Mon client a eu beaucoup de chance face à certaines victimes, qui auraient pu régler les problèmes de manière personnelle", a expliqué Olivier Vanden Eyden, l'avocat du suspect. "Outre les forains, c'est à un infirmier passionné de boxe qu'il a été confronté lors de son hospitalisation. Mon client ne veut pas se dérober à ses responsabilités. Il est en aveux de tous les faits qui lui sont reprochés. " L'avocat a plaidé un sursis probatoire ou une peine modérée pour éviter à son client de devoir passer devant le tribunal d'application des peines pour être libéré.