Ougrée : Il préfère étrangler sa mère que frapper son chien

Un habitant de Ougrée, âgé de 34 ans, a bénéficié d’une peine de probation autonome de deux ans après avoir commis une scène d’une violence inouïe sur sa maman. Le 19 juillet 2020, les services de police ont été appelés à Ougrée, pour un différent familial avec coups. Sur place, ils ont constaté la présence d’une dame qu’ils décrivent comme consciente, choquée et présentant une blessure à sang coulant au coude droit et des rougeurs situées sur la face antérieure du cou. Ils rencontrent également son fils, un trentenaire, qui était très calme et s’exprimait sans agressivité. La dame a expliqué que son fils souffre de troubles de comportement et est sous traitement médicamenteux depuis 17 ans.

Il a fait une crise et lui a porté des coups. Elle a précisé qu'elle dormait dans le divan au moment de la scène. Son fils l'a frappée à la gorge, puis lui a porté deux ou trois coups de poing sur l'arrière de la tête en la faisant tomber contre le foyer et lui occasionnant une blessure au coude. Elle a ajouté que c'était la première crise depuis trois ans. Elle a précisé qu'elle souhaitait qu'il soit placé pour qu'il se soigne. Il l'aurait déjà frappée lors d'une précédente crise, trois ans auparavant. Il avait été incarcéré durant sept mois à Lantin. Les policiers ont noté que lors de leur intervention, le suspect leur a signalé qu'il voyait encore " ses vieux démons et avait des idées noires. Je veux aller dans un hôpital ou en prison, je ne veux faire de mal à personne." Il a ensuite expliqué que plus tôt dans la journée, il se promenait dans les bois avec son chien lorsqu'il a eu envie de le frapper avec une pierre, mais qu'il s'est ravisé. Il est rentré au domicile où sa maman était endormie dans le canapé et il l'a attrapée par le cou en l'étranglant et l'a frappée à plusieurs reprises sur la tête, mais "pas de toutes ses forces."

Sa maman lui a alors donné un cachet pour qu’il se calme, mais peu de temps après, cela a recommencé et il a eu envie de faire du mal à sa maman, limite à avoir des idées de meurtre. Il a alors attrapé sa mère à la gorge et l’a fait tomber de sa chaise. Après cette seconde scène, sa maman a appelé la police. Un expert psychiatre a été désigné. Il a estimé que le suspect était responsable de ses actes. Le tribunal a estimé que les faits étaient établis et lui a accordé une peine de probation autonome, de manière à l’encadrer.