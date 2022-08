Pas de feu d’artifice pour la Fête de l’été à Lincent

Le week-end qui vient est marqué par le retour de la traditionnelle Fête de l’été à Racour, une fête conviviale qui a lieu dans un cadre féerique au pied de l’église, sur la place Saint-Christophe, et qui est organisée par L’Oasis. Des animations sont ainsi prévues durant tout le week-end, du vendredi au dimanche : jeux pour enfants, carrousels, spectacles, soirées musicales…

La fête commencera le vendredi par la traditionnelle soirée des jeunes, animée par DJ MATT. Mais avant ça, cette année, aura lieu le vernissage de l’exposition temporaire “sur la gare de Racour, un endroit où l’on peut désormais séjourner”, au musée à 19 h 30, raconte Anny Lecocq. La journée à ne pas manquer constituera sans aucun doute le samedi. Le 6 août après-midi, un tournoi de kicker géant est notamment prévu (inscriptions obligatoires) à 14 h. Des jeux pour enfants seront également installés à 15 h.

Suivra à 18 h l’inauguration de la fête, au cours de laquelle les autorités remettront les pouvoirs à la commune Libre. Le groupe de musique NO WAY se produira ensuite à 21 h avant de laisser la place, en toute fin de soirée, vers 23 h, à un magnifique spectacle de son et lumière d’Happy Station, à la place du traditionnel feu d’artifice. “À l’occasion de la 40e Fête de l’été, nous avons convenu de remplacer le feu d’artifice par une soirée son et lumière qu’on annonce de toute beauté. Le feu d’artifice cause pas mal de problèmes aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. Chaque année, il y a des accidents dans les fermes ou les élevages”, explique le bourgmestre, Yves Kinnard, qui s’est montré admiratif et ravi de l’entrain du tissu associatif local, que ce soit à Lincent, Pellaines ou Racour.

Le show sera suivi d’une soirée dansante jusque 3 h du matin.

Le dimanche, le repas de la fête sera servi à la salle communale dès 11 h 30. De la chanson française sera au programme l’après-midi. La soirée de clôture se terminera à minuit.

Des photos à l’église

Une exposition de photos des 40 ans de l’événement sera aussi accessible durant tout le week-end, le samedi et le dimanche à l’église. Des “pitch’au pré”, pains fourrés avec une saucisse et spécialité du village, seront encore une fois servis tout le week-end.