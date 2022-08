Seraing : Il vole dans les voitures

Amine, 49 ans, a écopé de deux peines pour un total de dix mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis deux tentatives de vol avec effraction et se trouver en séjour illégal sur le territoire belge. Amine a été arrêté dans la nuit du 21 mai dernier à Seraing. En effet, il a été intercepté après avoir forcé deux véhicules dans le même quartier. Il était aux environs de 4 heures du matin lorsque la police a été appelée à intervenir à la suite d’une intrusion dans un véhicule stationné rue Trasenster, mais aussi une autre voiture garée rue de la Gare. Une Nissan Qashqai et une Mercedes C 200 présentaient des traces d’effraction et Amine a été retrouvé sur place.

Il a cassé une vitre de la voiture et des riverains sont intervenus. Amine a alors continué son chemin avant de s'en prendre à une autre voiture qui était toute proche. Les riverains ont réussi à arrêter le suspect et à le maintenir sur place. La victime a vu l'auteur des faits et l'a formellement reconnu."J'avais bu de l'alcool, j'ai des problèmes", a-t-il indiqué. " Je n'ai pas l'habitude de boire, mais j'avais reçu une mauvaise nouvelle. J'ai appris que ma mère est décédée. J'étais énervé, je ne savais pas ce que je faisais. Je reconnais, je voulais dormir dans les voitures", a-t-il poursuivi.

Une déclaration qui a fait réagir le juge. "Ah, c'est la nouvelle explication. Mais vous avez un logement puisque vous vivez chez votre compagne." Amine a alors expliqué qu'il s'était disputé avec la dame. Le juge l'a ensuite questionné pour savoir s'il se promenait justement avec un marteau placé dans une sacoche… "J'ai trouvé une sacoche avec un marteau", a répondu le suspect. Une réponse qui a une nouvelle fois fait réagir le juge qui s'est attristé. "C'est fou ce que les gens trouvent. Je ne trouve jamais rien moi…"

Le tribunal a estimé les trois faits pour lesquels Amine était poursuivi comme étant établis.