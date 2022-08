Un jeune chevreuil sauvé des eaux de la Meuse à Huy

Les pompiers de la zone Hemeco ont réalisé un sauvetage d’animal ce jeudi. Il était 14h quand les sapeurs ont reçu l’appel d’un riverain qui a vu un chevreuil tombé dans la Meuse à hauteur du pont de l’Europe, à Huy, sur la rive gauche.

Ses forces faiblissaient

Ils sont intervenus rapidement avec une autopompe et un canot qui a été mis à l’eau. Le jeune chevreuil tentait de nager mais ses forces étaient visiblement en train de diminuer. Les secours sont arrivés à temps pour le sauver et le ramener sur la terre ferme. Frigorifié et épuisé, l’animal a pris un peu de temps pour se remettre sur pattes avant d’être relâché dans les bois de la Neuville. Il n’a pas été blessé.