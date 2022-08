La "Maison des ingénieurs", à Ougrée, sauvegardée

A Ougrée, sur le quai Louva, le bâtiment dit "Maison des ingénieurs" fait partie de cet ensemble qui appartenait à Arcelor et qui a été acquis par la ville de Seraing en 2015. L'OM, l'ancienne salle des fêtes, a été transformé en un pôle culturel (salle de concerts, plus particulièrement) tandis que le parc de Trasenster est appelé à accueillir des logements pour étudiants et jeunes adultes. Il est également prévu de restaurer le château, au sein du parc, et d’y développer une fonction de service. A noter qu'une passerelle reliera les Ateliers centraux, en travaux, au parc de Trasenster.

La "Maison des ingénieurs" est située à côté de l'OM. "La ville de Seraing, souhaitant sauvegarder ce bâtiment marquant en bord de Meuse, a lancé, en mai dernier et via sa régie Eriges, un marché public de service en vue d'étudier et de réaliser des travaux de conservation dans l'attente d'une réhabilitation ultérieure", souligne Francis Bekaert, bourgmestre de Seraing.

Cette action de sauvegarde, en vue d'un nouvel usage, s'inscrit dans le cadre de la "Politique Intégrée de la Ville" de la Région wallonne consistant à accorder des moyens complémentaires aux grandes villes en vue de la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à redynamiser le territoire.

La Ville précise que cinq bureaux d'architecture ont été consultés et que deux d'entre eux ont remis une offre, tous deux de Seraing. "Au terme de la procédure de marché public, le conseil d'administration d'Eriges, à l'unanimité de ses membres, a désigné le bureau Torbol Architecte SPRL pour la réalisation de cette mission (études et suivi de travaux) qui a débuté en juin 2022 pour se finaliser en 2024", précise-t-on à la ville de Seraing. "Le bâtiment fera partie du réseau de chaleur, actuellement à l'étude pour être mis en place sur le quartier de Trasenster et le parc économique voisin, LD (17 ha), développé par la SPI".