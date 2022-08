Faimes: le refuge pour animaux "Animal sans toi...t" victime de voleurs!

"Honte à vous"! Fabrice Renard, que l'on connaît bien comme inspecteur principal à la SRPA, ne décolère pas. L'ASBL qu'il gère avec sa compagne, en plus de sa fonction à la SRPA, a été victime d'individus peu scrupuleux. "Nous sommes écœurés face au comportement de certains qui ne se sont pas gênés pour venir voler une ASBL qui lutte, chaque jour, pour rester à flot financièrement tout en prenant soin de plus de 327 animaux", lance-t-il.

Cette ASBL, c'est "Animal sans toi...t", ce refuge pour animaux (chevaux, poneys, animaux de ferme mais aussi chiens et chats) installé à Viemme (Faimes). Au cours de cette semaine qui s'achève, le site a été victime de deux vols successifs. La première fois, les auteurs ont vidé l'atelier. "Nous avions mis des années pour rassembler ce matériel bien nécessaire pour nous permettre d'effectuer tous les travaux que nous faisons la plupart du temps nous-mêmes pour éviter des frais de main d'œuvre. Plus de disqueuses, plus de foreuses, plus de ponceuses, visseuses... A chaque anniversaire, je demandais un peu de matériel pour le refuge… Tout a disparu. Il va falloir tout racheter", poursuit, entre colère et tristesse, celui qui consacre sa vie au bien-être des animaux.

Appel aux dons

Lors de la seconde intrusion, c'est la batterie et le matériel d'électrification des clôtures de sécurité des prairies qui ont été emportés. "Nous avions choisi de nous équiper avec du matériel de qualité (avec panneaux solaires pour éviter des pannes de clôture) et ainsi assurer pour longtemps la sécurité de nos équidés. Comme nous n'avons pas remarqué le vol tout de suite, nos plus jeunes chevaux ont testé les clôtures en s'appuyant dessus et ont failli se retrouver sur la voie publique. Imaginez le danger si nos vingt équidés détenus à cet endroit avaient fini sur la rue"!

En clair, le préjudice pour cette ASBL est immense! D'où l'appel lancé à la générosité des sympathisants et amis des animaux en général...

"Si vous avez de l'outillage en état de marche et dont vous pouvez vous séparer, nous sommes preneurs. Et si vous souhaitez nous aider afin de racheter du matériel et placer un système de surveillance au refuge, vous pouvez faire un don sur le compte de l'association : BE48 1270 6282 4727 avec la communication: aide après vol", conclut Fabrice Renard, qui remercie déjà les personnes qui apporteront leur soutien d'une manière ou d'une autre.