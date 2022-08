Cristal Park : la Ville dépose plainte au pénal !

Début juillet, le collège communal de la ville de Seraing annonçait qu’il était envisagé de déposer plainte au pénal dans le cadre du dossier Cristal Park (projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert), toujours plus nébuleux et polémique au fur et à mesure que le temps passe alors que rien ne sort de terre… Les dernières révélations faisaient état de fausses factures qui auraient été émises, pour un total de près de 900 000 €, vers Immoval, cette société créée pour mettre en œuvre le projet Cristal Park.

Le collège sérésien y avait réagi en chargeant le conseiller financier de la ville de Seraing de réaliser une analyse approfondie sur l’ensemble des flux financiers dans les structures liées au projet Cristal Park ainsi qu’en invitant le conseil d’administration d’Immoval à faire de même.

Analyse qui a été réalisée. Et ce qu'il en ressort n'est manifestement pas plaisant puisque le collège communal de la ville de Seraing a décidé de charger les avocats de la Ville de déposer plainte au pénal, avec constitution de partie civile, "en raison des éléments révélés par l'étude financière".

Pièces non fiables

"Les résultats, communiqués fin juillet, constituent aujourd'hui le socle de la plainte déposée par la Ville dans le cadre de ce dossier. Ils révèlent un nombre important d'éléments constituant des suspicions de fraudes que la Ville ne peut décemment ignorer. Parmi eux des écritures comptables sans pièces justificatives, des écritures comptables avec pièces justificatives qui n'ont aucune fiabilité, de nombreuses utilisations des moyens de paiement des sociétés pour des achats individuels isolés, etc", a-t-on précisé ce lundi à la ville de Seraing.

À travers cette décision, le collège communal déclare ainsi poser "un acte fort dans sa recherche de la vérité et réaffirme sa volonté de faire toute la transparence dans le respect et l'intérêt du citoyen".