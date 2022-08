Accueil Régions Liège Dix policiers du Condroz veulent renforcer la proximité avec les citoyens en patrouillant sur deux VTT électriques Dix policiers de la zone de police du Condroz vont patrouiller entre mai et octobre à vélo. Coût du projet : 10 000 €. Pascal Alexandre

"Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette." On ne sait pas si les inspecteurs Mouhsine Berriz (Comblain-au-Pont) et Caroline Brun (Marchin) ont fredonné le célèbbre morceau d’Yves Montand...