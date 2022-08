Liège - Mons : voleur en fuite intercepté

Ce week-end, un homme âgé de 57 ans et recherché depuis plus d'un mois a été intercepté par la police, à Mons... pour un vol qui remonte au 23 juin dernier.

Ce week-end, un homme âgé de 57 ans et recherché depuis plus d'un mois a été intercepté par la police, à Mons... pour un vol qui remonte au 23 juin dernier.

Ce jour-là en effet, l'homme s'était introduit dans un magasin situé rue de l'Université à Liège et avait dérobé une bouteille d'alcool. Repéré par le personnel, il avait été signalé à la police. Depuis, on n'avait plus aucune trace du gaillard.

Sur base de ce signalement, l'homme a été intercepté à Liège. Il est en outre très connu de la justice pour des faits de toxicomanie. Il a été déféré au parquet de Liège ce lundi matin avec demande de mandat d'arrêt.