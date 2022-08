Marc Tarabella candidat "tout court" aux communales 2024 à Anthisnes

anthisnes On savait que Marc Tarabella ne serait plus candidat bourgmestre à Anthisnes en 2024. Mais, il poussera la liste, avec l’éventuelle possibilité de rester dans le collège.

Le bruit courrait de plus en plus, ces derniers jours, à Anthisnes que le bourgmestre Marc Tarabella participerait "finalement" aux élections communales de 2024. Un rien surpris par ces spéculations sur son compte, l'intéressé confirme l'intention depuis ses vacances italiennes. "Comme je l'avais déjà dit aux élections de 2018, je ne souhaitais plus être candidat bourgmestre aux prochaines élections. Après 30 ans, j'estime que c'est assez. Mais, nuance, je n'ai jamais dit que je ne serais pas candidat pour soutenir notre liste", souligne le député européen socialiste.

Et ce sera donc en dernière position pour "pousser", comme le veut l’expression, la liste PS-IC (si elle s’appelle encore ainsi).

Quid dès lors, si Marc Tarabella vient à nouveau à faire le meilleur score et que sa liste sort vainqueur du scrutin en le destinant donc à être reconduit une nouvelle fois dans le siège du mayeur ? "À partir du moment où je suis candidat au-delà de la troisième place sur la liste, la règle wallonne en la matière m'autorisera à démissionner du mayorat qui me reviendrait et à néanmoins siéger au sein du collège communal", assure l'intéressé sans préjuger évidemment des résultats qui sortiront des urnes anthisnoises en 2024.