Pourquoi des marquages sur le trottoir rue Lambert Dewonck à Ans?

Lorsque l'on constate des marquages sur les trottoirs, on pense souvent qu'il s'agit de traces laissées par des individus en repérage... Pas de panique rue Lambert Dewonck à Ans, comme l'indique l'échevin ansois en charge de la gestion territoriale, Walther Herben.

En effet, ces marques blanches, espacées d’une quinzaine de mètres, sur le nouveau trottoir de la rue Lambert Dewonck sont destinées à indiquer les endroits qui accueilleront prochainement des mâts pour plantes grimpantes et ce, comme prévu dans le cahier des charges du chantier.

Voici le calendrier des travaux: enlèvement des zones ponctuelles du trottoir, creusement et aspiration des trous ces mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août ; installation des supports les jeudi 11, vendredi 12, mardi 16 et mercredi 17 août. Cela, bien sûr, sous réserve des conditions météorologiques ou d'autres imprévus.

"A noter que certaines phases du chantier, dont l'aspiration des trous, nécessiteront l'absence totale de véhicules en stationnement de ce côté de la rue Lambert Dewonck", précise l'échevin. "Quant à la végétation, elle sera plantée dès octobre prochain. Pour les spécialistes, les essences pressenties, selon les disponibilités du moment, sont les Campsis Grandiflora (bignone à grandes fleurs) et Passiflora C. Constance (passiflore)".