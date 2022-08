Attention aux frelons asiatiques à Flémalle: ouvrez l'oeil!

On recherche un nid entre Ramet et Ramioul.

On le sait, les abeilles sont en danger, en raison de divers facteurs, et il est important de prendre des mesures en vue d'assurer leur survie... Parmi ces facteurs, il y a notamment les prédateurs et à ce titre, le frelon asiatique est pointé du doigt. On dit même de cette espèce qualifiée d'invasive qu'elle est désormais, avec les pesticides et la monoculture, l'une des causes majeures de la surmortalité des abeilles.

Bref, une colonie à proximité, ce n'est pas une bonne nouvelle! Si bien que le service de l'environnement de la commune de Flémalle a publié un avis de recherche concernant un nid de frelons asiatiques. Celui-ci se situerait entre Ramet et Ramioul. "Les nids sont difficiles à repérer car placés en hauteur (10 mètres) dans un arbre et donc cachés par le feuillage", précise-t-on au service de l'environnement, qui appelle la population à ouvrir l'oeil.

Toute personne qui penserait avoir repéré le nid est invitée à se manifester auprès de l'administration communale ou auprès de la cellule invasive du SPW, via ce lien:http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/.../enquete...