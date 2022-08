Canicule : Liège prend des mesures supplémentaires !

Au vu des prévisions de l’Institut Royal Météorologique et la phase d’avertissement canicule, la Ville de Liège a annoncé ce mardi prendre des mesures supplémentaires afin d’éviter tout accident au sein de la population.

Parmi les mesures mises en place, on notera ces points d'eau potable supplémentaires ouverts au public aux heures chaudes dans le cadre des terrasses temporaires gérées par l'ASBL Gestion Centre-Ville : place des Carmes, place Xavier Neujean ainsi que place Saint-Paul. Ceux-ci s'ajoutent aux 11 points déjà ouverts (voir ww.liege.be).

Autre mesure, en collaboration avec la CILE : un watertruck sera également installé rue Vinâve d'île pendant les heures chaudes du jeudi 11 au samedi 13 août.

Du mercredi 10 au vendredi 12 août, l'ASBL Liège Santé réalisera des actions de sensibilisation dans le centre-ville. Lors des festivités du 15 août, des points d'eau supplémentaires seront aussi ouverts au public en différents endroits du quartier d'Outremeuse. Des actions de sensibilisation seront également organisées le 14 et le 15, si les prévisions se confirment.

Les autorités liégeoises rappellent également que, dès ce mercredi 10 août, le 0800/94000 (gratuit) sera également ouvert de 9 à 18 h afin d'accueillir les demandes d'information ou d'assistance des personnes en situation d'isolement. Ce dispositif aura la possibilité d'activer une équipe mobile susceptible de se rendre à leur domicile… Les autorités communales demandent également à tous les citoyens de faire preuve de solidarité et d'être vigilants aux personnes fragiles parmi leurs voisins et leur entourage.

En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de : passer au moins 3h par jour dans un endroit frais ; se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour ; boire fréquemment et abondamment même lorsque l’on n’a pas la sensation de soif (1,5l ou 2l par jour) ; éviter de sortir aux heures les plus chaudes (entre 11 h et 14 h) ; éviter les efforts physiques ; maintenir sa maison fraîche ; porter des vêtements légers ; ne pas hésiter à aider et à se faire aider.

Rappelons que, suite à l’arrêté de police de ce 1er août du Gouverneur faisant fonction de la Province de Liège, Catherine Delcourt, relatif à l’interdiction d’allumage de feux en plein air sur le territoire de la Province de Liège, les bourgmestres de Liège Métropole ont décidé d’interdire les différents feux d’artifice annoncés dans le cadre des prochaines festivités du XV août.

La baignade reste enfin interdite dans les étangs, cours d’eau, fontaines, et tout autre endroit public.

Marc Bechet