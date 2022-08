La marionnette Guignol au parc d'Avroy

"Oyé Oyé moussaillon ! Toutes voiles dehors ! Hissez la grand-voile ! Tout le monde sur le pont et paraît à l’abordage !. Cette année l’affreux et terrifiant pirate Barbe Rouge a amarré son bateau au port... Monsieur le Gouverneur du village est très inquiet car Mme Chouflette doit arriver aujourd’hui par bateau… Mais, bien heureusement, Guignol et son ami le coquin de Gnafron seront là pour aider le Gouverneur et Mme Chouflette à combattre le vilain pirate Barbe Rouge à coup de farces, gags, cache-cache et coups de bâton."

Tel est le speech du nouveau spectacle du Petit Théâtre d'Aquitaine qui a posé ses valises au parc d'Avroy jusqu'au 26 août, après deux ans d'absence suite au Covid. Un spectacle où la marionnette à gaine française "Guignol" est la vedette.

Avec "Guignol et Gnafron contre les Pirates", rire, créativité et interactivité comme toujours sont au rendez-vous et les enfants y jouent les acteurs.

"Le spectacle de marionnettes est le plus interactif et familial qui soit pour que chaque enfant puisse comme ses parents et ses grands-parents se créer comme autrefois des souvenirs inoubliables qu'il aura partagés avec sa famille ou ses amis", commente le patron du théâtre.



Le spectacle est donné tous les jours à 15h30 et les dimanches à 11h et 15h30.

Entrée unique 8 euros.

Infos par téléphone au +32 495 45 20 77.