Distribution de bouteilles d'eau à Ans-les-Bains

Ce jeudi s'ouvrira sur la place Nicolaï la 6e édition d'Ans-les-Bains "Les Coteaux en fête". Et inutile de le répéter, il va faire de plus en plus chaud... Aussi, les organisateurs ont décidé d'aider les personnes qui s'y rendront à supporter cette chaleur en distribuant des bouteilles d’eau. Cette distribution aura lieu du 11 au 15 août. Un geste qui sera très certainement apprécié...

Dès ce jeudi, donc, la place Nicolaï sera décorée sur un air de vacances avec transats, parasols, pistes de pétanque et terrasses. Quant aux plus jeunes, ils pourront profiter de châteaux gonflables. "Le tout sur fond de musique lounge pour une ambiance chill out maximale", souligne Patrice Lempereur, président du conseil de quartier d'Ans Coteaux.

Dans le respect de l'environnement, des gobelets réutilisables seront utilisés sur le site. De plus, des cendriers de poche seront mis à disposition et des urnes cendriers seront placées en différents endroits.

Cette 6e édition sera marquée par l'annulation du feu d'artifice et ce, en raison de l'arrêté "sécheresse" pris par le gouverneur de la province de Liège. Une alternative sous forme de "show laser personnalisé aux couleurs d'Ans-les-Bains" est envisagée.

Voici le programme:

- Fête foraine du 11 au 15 août (23 h)

- 11 août (18 h): inauguration d’Ans-les-Bains "Les Coteaux en fête" avec un verre offert par les organisateurs. Soirée avec DJ Rosario Cirani

- 12 août: ouverture à 15 h 30 avec DJ Chris, animation de djembé par Rythm Hands Groove puis Eddy Rocour (19 h)

- 13 août: ouverture à 12 h 30, groupe C-Hope (14 h 30), atelier de grimage pour enfants et tatouages éphémères pour adolescents (14 h 30), Niko le clown avec ses animations et sculptures de ballons (15 h), DJ Feesh-tix (18 h) et projection de photos du groupe des photographes ansois sur le mur de l’école Fernand Meukens.

- 14 août: ouverture dès 12 h 30, DJ Chris (15 h), course aux canards pour les enfants dans la fontaine de la place Nicolaï (16 h), blind-test géant animé par DB Events Factory (17 h) et DJ DDS (20 h)

- 15 août: ouverture à 12 h 30, DJ Chris (14 h), pétanque du cœur, groupe Colyseun (15 h) et DJ Greg Bilock (18 h 30)