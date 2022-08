L'école primaire d'Alleur colorée pour la rentrée

On l'avait annoncée colorée, c'est bel et bien le cas! C'est donc dans un environnement rénové et égayé de couleurs que les élèves débuteront, à la rentrée, leur nouvelle année scolaire!

Alors que des doutes avaient plané quant à la fin des travaux pour la prochaine rentrée des classes, l'échevin en charge de la gestion territoriale à Ans, Walther Herben, a confirmé que ce sera bien le cas. "La rénovation de l'école primaire d'Alleur, sur le point de s'achever, avait pour objectifs essentiels d'assainir, d'isoler et de sécuriser les locaux hérités, en 2005, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nouvelle toiture, nouvelles portes et nouveaux châssis, plafonds, isolation acoustique et thermique, nouvelle couverture intégrale des façades, électricité, éclairage, … ont été au cœur de cet important chantier, dont le coût avoisinera les 2,8 millions €", précise-t-il.

La Région wallonne est intervenue financièrement dans ce dossier, à hauteur de 600 000 €, dans le cadre du programme UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les Bâtiments), mis en oeuvre à destination des écoles en Wallonie.

"La communauté éducative trouvera, à la rentrée, un bâtiment sain, étanche, sûr et esthétiquement réussi", se réjouit-il.

L'inoccupation des lieux, durant les vacances, a été l'occasion de parfaire la rénovation en donnant un coup de peinture bien nécessaire aux classes, couloirs et commodités.