Un premier budget participatif

Pour la première fois, la commune de Fléron met en place un budget participatif pour permettre aux citoyens de réaliser des projets qu'ils auront eux-mêmes proposés. "L'idée du collège communal est, selon Romain Sgarito, échevin en charge de la Participation citoyenne, de permettre aux habitants de se mobiliser concrètement pour leur village ou leur quartier et de proposer des idées pour améliorer, par exemple, leur cadre de vie."

Le collège a réservé un budget de 10 000 euros pour réaliser ces projets soumis par les Fléronnais. Les projets déposés seront étudiés et analysés afin de déterminer leur faisabilité. Ceux qui auront été retenus seront ensuite présentés sur le site web de la commune et dans le MAG (bulletin communal) et soumis au vote des habitants, du 14 au 31 octobre en ligne ou à l’administration communale.

"Le sport, la culture, la solidarité, l'environnement… Tous les domaines sont concernés !, reprend Romain Sgarito. Avec une condition essentielle : que le projet soit utile et accessible à tous."

Votes en ligne

Dans le but de faciliter l'accès à cette participation active des citoyens, une plateforme web (https://www.fleron.be/budget-participatif) est mise en ligne depuis le 3 août. Via un formulaire en ligne ou disponible à l'administration, les projets peuvent être déposés par des ASBL, associations ou groupements d'au moins cinq citoyens jusqu'au 30 septembre à 16 h.

Une permanence sera organisée le mercredi 7 septembre de 16 h à 18 h pour les éventuelles questions.

À noter que pour être recevables, les projets ne doivent pas être de simples idées. "Ils doivent être suffisamment précis pour être estimés juridiquement, techniquement et financièrement."