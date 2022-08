Accueil Régions Liège Le Moyen Âge, c’est en famille à Remouchamps (photos et vidéo) Remouchamps Immersion totale le temps d’un week-end dans un village qui s’y prête à merveille… Marc Bechet Journaliste - Liège

Une édition 2018 couronnée de succès pour la fête médiévale de Remouchamps, attirant plus de 8 000 visiteurs dans les rues du village et qui avait déjà mobilisé plus de 300 bénévoles… C’est dire si ce délai forcé de 4 ans - il n’y a pas eu d’événement...