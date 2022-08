Deux jeunes liégeois déstabilisent et rattrapent leur voleur

Un vol avec violence a eu lieu ce mercredi soir à 22h à la Taverne Royale à Liège, au carrefour de la rue St Gilles et le boulevard d'Avroy.

Deux jeunes liégeois sont attablés à la terrasse du café lorsque deux individus s'approchent et l'un d'eux arrache par l'arrière du client une chaîne en or de son cou. La victime tente de la récupérer. Déstabilisé, le voleur lâche la chaîne. C'est à ce moment qu'il tente d'attraper cette fois un bracelet à la victime qui parvient une nouvelle fois à le déstabiliser. Les deux bijoux tombent à terre et les voleurs prennent la fuite. Les deux victimes se lancent alors à leur poursuite et parviennent à intercepter les deux auteurs.

Mais les auteurs menacent les victimes avec une arme, qui préfèrent les laisser partir.

Ils préviennent aussi vite la police qui interpelle les individus non sans difficulté. Un des deux auteurs a en effet tenté de porter des coups aux policiers en crachant dans sa direction.

Lors de leur interpellation, la police a retrouvé sur un des deux, entre ses fesses précisément, un sachet de stupéfiants (2,9 gr de haschich et 0,4 gr de cocaïne). Il a également jeté un téléphone dans un buisson avant d'être interpellé. Il est de cet fait poursuivi pour recel.

Le dossier a été mis à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.

Les deux auteurs sont deux jeunes de 19 ans en séjour illégal.