Festivités du 15 août à Liège : un poste avancé des urgences de la Citadelle pour les premiers secours

Une équipe de médecins et d’infirmiers sera sur le pont durant les moments forts des festivités le dimanche, de 17h à 5h, et le lundi, de 14h à 2h.

Dans le cadre des festivités du 15 août en Outremeuse, les Urgences de la Citadelle installeront les dimanche 14 et lundi 15 un poste avancé pour les premiers secours : « Le côté festif des Liégeois n'est plus à démontrer, et à cette bonhommie légendaire s'ajoutent évidemment les fortes chaleurs attendues ce week-end », explique le Dr Stéphane Degesves, chef de service des Urgences. « Nous allons donc installer un dispositif spécifique, rue Georges Simenon, pour distiller les premiers soins en cas de problème ».

Une équipe de médecins et d’infirmiers sera sur le pont durant les moments forts des festivités, à savoir le dimanche, de 17h à 5h, et le lundi, de 14h à 2h. Du personnel bien évidemment rôdé aux situations de ce type, alors qu’à la Citadelle, le plateau des Urgences sera prêt à accueillir plus de patients que d’habitude, le cas échéant.

Régulièrement, l'hôpital de la Citadelle est partenaire de festivités d'ampleur, comme l'explique Sylvianne Portugaels, directeur général : « Plus qu'un hôpital de ville, nous en sommes un acteur de référence, et il est donc logique que nous apportions notre expertise, comme ce fut aussi le cas lors du festival des Ardentes où le LaboCita avait ouvert un laboratoire mobile pour tester les festivaliers en cas de piqûres ». Autre exemple : une équipe des Urgences est souvent présente sur le circuit de Spa-Francorchamps, lors de courses de voitures ou de motos. Et ce, durant toute l'année.