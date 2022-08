Le finaliste Top Chef Arnaud Delvenne parmi les nouveaux citoyens d'honneurs de la Ville de Liège

Chaque année, la Ville de Liège décerne ses citoyens d'honneur lors d'une cérémonie dédiée pour l'occasion. L’objectif est d’honorer celles et ceux qui œuvrent ou ont œuvré, par leurs actions personnelles, leurs carrières exemplaires, leurs réalisations ou leurs performances, au développement et/ou à la renommée de Liège.

En cette année 2022, neuf Liégeois(es) provenant d'horizons divers et variés, ont été distingués ce vendredi après-midi.

On retrouve le skipper liégeois Jonas Gerckens que rien n'arrête dans son ascension. Son palmarès en 2021 est impressionnant : 4ème Transat Jacques Vabre, Médaille de Bronze World Sailing, Médaille d'Argent Eurosaf, Champion du Tour d'Italie. Cette année, il participera à la mythique Route du Rhum. Le départ aura lieu le 6 novembre à Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe après une traversée de l'Atlantique en solitaire. Il reçoit, en plus du titre de Citoyen d'honneur de la Ville de Liège, le Perron d'or.

Au niveau du volet musical, Céline Scheen, soprano de renommée internationale, révélée au grand public grâce au film de Gerard Corbiau « Le roi danse » en 2000, enchaine des dizaines de prestations aux 4 coins du monde. Sa carrière internationale s'est vue récemment nominée à la 62e cérémonie des Grammy Awards dans la catégorie musique ancienne.



Professeur émérite de l'Université de Liège, membre de l'Académie Royale de Belgique, Jean Marie Klinkenberg se distingue pour ses recherches orientées dans deux directions. Celle de la linguistique et de la sémiotique d'une part, celle des cultures francophones d'autre part. Il est aussi directeur de la doyenne des revues de linguistique française : « Le français moderne ». Il a aussi été professeur visiteur sur cinq continents, de Mexico à Tel-Aviv et de Montréal à Jyväskylää (Finlande). Sa production personnelle compte plus de 600 travaux, traduits en une vingtaine de langues.

Spécialiste de l'éclairage, urbaniste du jour et de la nuit, Isabelle Corten a fondé et est directrice de « Radiance 35 » et récemment « Radiance 35 sud » à Marseille. Elle est également présidente de « Concepteurs Lumière Sans Frontières » et membre de LUCI, le réseau des Villes Lumière dans lequel Liège est active. Elle a habillé de lumière de nombreux bâtiments liégeois (l'Hôtel de Ville, la passerelle Saucy, le pont saint Léonard, la mairie de quartier de Chênée, le Mémorial de Cointe, les bâtiments Circus aux Guillemins). Son apport en Cité ardente ne va pas s'arrêter de sitôt puisqu'elle assurera la mise en lumière des arrêts de tram et du nouveau bâtiment Bavière.

Le finaliste de Top Chef Arnaud Delvenne fait partie également des nouveaux citoyens d'honneur de cette édition 2022. Le chef cuisinier a commencé sa carrière comme assistant manager dans un fast-food. Il travaille ensuite durant 2 ans dans les cuisines de la prison de Forest à Bruxelles avant d'ouvrir son propre restaurant à Liège. Il se fait connaitre du grand public en participant à l'émission « Top chef » et devient le premier belge finaliste de l'émission. Il a ouvert récemment son restaurant « Chez Nono » place du XX août à Liège.

Enfin, Elsa Loureiro mène de front deux activités très prenantes : athlète au RFCL et un métier d'ingénieur méthodes chez Safran Aero Booster. En 15 ans de carrière sportive, elle s'est construit un joli palmarès à l'échelle nationale dans le triple saut. 7 médailles d'or nationales et même un record à 13m03.

Ajoutons à cela, le Perron d'or féminin 2021 (le mérite sportif liégeois) qui salue ses magnifiques résultats.

Au niveau sportif, on retrouve le boxeur professionnel Ryad Merhy. En janvier 2021, il est élevé au titre de champion du monde WBA régulier après le retrait du boxeur Kazakh. Il possède à son palmarès 31 combats pour 30 victoires et une défaite.



Côté scientifique, Sophie Laguesse a entrepris des études en sciences biomédicales à l'Université de Liège, suivies par un doctorat en neurobiologie du développement au GIGA-Neurosciences. Ses récentes recherches étudient les effets de la consommation d'alcool sur la maturation du cerveau adolescent. Elles confirment la dangerosité d'une prise d'alcool excessive pendant l'adolescence entrainant l'émergence de comportements défectueux à l'âge adulte, dont une tendance plus prononcée à l'addiction à l'alcool. Elle a reçu récemment 2 prix remarquables : Le « Collen-Francqui Start-up Grant » de la Fondation Francqui, et Le « Young Investigator Grant » de la Brain and Behavior Research Foundatio.



Enfin, Fresh la Peufra est aussi décerné. Grâce à lui Liège rafle la mise sur Netflix dans le domaine du rap. Grand gagnant de la première édition de l'émission-concours « La Nouvelle école », il est devenu le phénomène rap du moment. Sa voix grave et son sens du gimmick donnent le ton sur son premier titre « Chop » qui totalise plus de 12 millions de streams sur Spotify. Sa communauté Instagram dépasse les 400 000 abonnés. Son EP 5 titres vient de sortir et il a récemment été une des têtes d'affiche aux Ardentes.