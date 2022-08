Accueil Régions Liège Sécheresse : de petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences Zone vesdre - Hoëgne&Plateau Le feu de forêt de ce mercredi au barrage de la Gileppe, n’est qu’un exemple parmi d’autres de gestes inconscients qui peuvent avoir des conséquences désastreuses avec la sécheresse. France Fouarge ©EdA Mathieu Golinvaux

Ce mercredi 10 août 2022, un barbecue clandestin mal éteint la veille par des promeneurs, non loin d'un bivouac, a provoqué un incendie à proximité du barrage de la Gileppe. 1 500 m2 sont partis en fumée… Mais cela aurait pu être bien pire car certains éléments ont joué en faveur de la vingtaine de pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne&Plateau qui sont intervenus. "Le vent s'est arrêté, on avait un point d'eau à proximité et on a été prévenu très rapidement, en plus par un pompier étranger qui savait exactement de quoi on avait besoin et donc on a su renforcer les moyens dès le début", indique le commandant de la zone, Quentin Grégoire. Cela reste toutefois un malheureux exemple des conséquences désastreuses d'un geste inconscient. En cette période de sécheresse prolongée et de canicule, ce feu est loin d'être un cas isolé malgré l'interdiction en vigueur, notamment en province de Liège. Les interventions se multiplient pour nos hommes du feu. "Il y a deux cas de figure : les feux mis intentionnellement, comme un barbecue que l'on pense avoir éteint qui ne l'est pas ou le fait de brûler ses déchets verts en pensant en être maître,… et puis ça part très vite. Et puis il y a vraiment les accidents, le gars qui fauche son champ, des pierres et des cailloux qui finissent par produire des étincelles et ça met le...