Véhicules interdits durant le 15 août !

Outremeuse Il est conseillé de venir à pied ou à vélo… et les récipients en verre sont interdits.

Le temps d’un (long) week-end, les clés de la ville de Liège sont confiées aux hauts dignitaires de la République libre d’Outremeuse, par le bourgmestre de Liège. Durant quelques jours en effet, le quartier d’Outremeuse vibrera au rythme du 15 août, qui fête cette année son grand retour après deux années marquées par la crise sanitaire. Avec une météo ensoleillée, on s’attend à des festivités "arrosées"… mais la police veille et rappelle quelques conseils de sécurité, au niveau de la mobilité notamment.

"La Police de Liège a défini un périmètre au sein duquel il sera impossible de circuler en véhicule pour garantir la sécurité du public, entre le samedi 14 août à 11 h et le mardi 16 août à 8 h et le mardi 16 de 16 h à minuit", indique-t-on à la Police de Liège. "Il est fortement conseillé d'accéder à l'Ile d'Outremeuse à pied, à vélo (de très nombreux parkings sont prévus sur tout le site) ou en empruntant les transports en commun. Les parkings du centre sont accessibles à ceux qui souhaitent rejoindre Liège en voiture. Prenez garde aux nombreuses interdictions de stationnement prévues pour garantir la mobilité de tout le monde". Des policiers seront en outre présents en nombre pour assurer la fluidité du trafic et guider les automobilistes vers les déviations prévues…

Plusieurs mesures spécifiques sont également annoncées comme : l’interdiction des récipients en verre dans le périmètre pendant toute la durée des festivités ; la musique cessera à 1 h 30 et les débits de boissons seront fermés à 3 h du matin ; les sacs à dos ne seront pas interdits dans le périmètre mais pourront faire l’objet d’une fouille sur simple demande.