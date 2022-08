Foire de Huy, c’est reparti pour un tour

Plus de masque, de distanciation sociale, de gel hydroalcoolique, la Foire de Huy revient cette année sans plus aucune restriction sanitaire. Une inauguration en bonne et due forme, un retour à la vie d'avant. " Malgré le monde bouleversé, les guerres et les pandémies, nous avons toujours cette envie de rêver et de nous échapper à la vie bouleversante que nous connaissons actuellement, entame Jacques Mouton, échevin de la Foire et des Marchés. Des traces de notre Foire remontent au 12e et XIIIe siècle." Cette année, près de 110 métiers forains réinvestissent le quai d'Arona et l'Avenue Delchambre pour le plaisir des enfants et ceux qui ont su le rester. Pas de grandes nouveautés mais le retour des sourires sur les visages rappelle que les amusements ont manqué ces deux dernières années. À l'auto-skooter Besanger, rien ne manque. L'attraction présente depuis les années 40, ne loupe jamais le rendez-vous annuel.

Pour cette édition 2022, l'attention sera une nouvelle fois portée sur les préoccupations sociales. "Le 22 août, nous aurons une journée accessible aux personnes à mobilité réduite, rappelle Jacques Mouton. Cette année, nous avons également élargi le public cible aux enfants des familles qui ont été impactées par les inondations." Le traditionnel feu d'artifice quant à lui ne clôturera pas la Foire comme de coutume mais les forains ont prévu un show laser sur la Meuse ce samedi 13 août à 22 h 30. Une nouveauté à ne pas manquer.