Vague de chaleur à Liège : n'oubliez pas de vous hydrater... au watertruck ?

Ce n'est un secret pour personne, l'été est particulièrement toride et la semaine qui s'achève serait ni plus ni moins la plus chaude de l'année. Mais les prévisions indiquent que la Belgique n'en a pas fini avec la chaleur. Il est dès lors important de ne pas oublier de s'hydrater.

En ville surtout, où la température est souvent plus importante qu'ailleurs à cause de la plus forte "minéralité" du centre urbain notamment et de la densité de population...

Les autorités ont donc rappelé que plusieurs points d'eau potable étaient installés cet été, au centre-ville et dans différentes quartiers (voir sur le site de la Ville de Liège : https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/sante/points-deau-potable).

En outre, un watertruck a également été installé, en Vinâve d'Île, près de la place Cathédrale. N'hésitez pas...