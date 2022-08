TC Liège - L'auteur de courses-poursuites avec des policiers condamné à 30 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un Liégeois à une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire des deux tiers pour plusieurs faits de vols et d'entraves méchantes à la circulation. Le prévenu avait notamment été impliqué dans des courses-poursuites avec des policiers. Plusieurs faits de vols de voitures étaient également reprochés au prévenu. C'est avec une de ces voitures volées qu'il avait forcé un barrage de police le 22 janvier 2022. Un motard de la police avait évité de peu une collision avec le prévenu, qui avait emprunté un tunnel en sens inverse et terminé sa course par un choc frontal avec un automobiliste.

L'homme avait aussi été impliqué dans une autre course-poursuite qui s'est soldée par un accident. Lors d'une hospitalisation au CHC MontLégia, il avait porté des coups à un infirmier qui le sanglait sur un lit. Enfin, parmi les autres faits de vols qui lui sont reprochés, le prévenu avait commis un vol sur la Foire de Liège.

Le tribunal l'a condamné en état de récidive légale à une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire pour les deux tiers.