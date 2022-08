Festivités du 15 août à Liège : la grande foule pour le cortège folklorique

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, les festivités du 15 août ont repris vie dans le quartier d’Outremeuse à Liège, rassemblant de nombreux Liégeois dans une ambiance très festive.

"Ça fait longtemps qu'on attendait le retour 15 août et malgré la canicule, tout le monde est là. La tradition reprend. Les Liégeois et Liégeoises ne demandaient qu'une occasion pour se retrouver et quelle meilleure occasion que celle du 15 août !", se réjouissait le bourgmestre de Liège Willy Demeyer samedi en ouverture des festivités. En raison de la chaleur, la Ville de Liège avait multiplié les points d'eau gratuits, de sorte qu'"on boit un pèkèt, une eau, un péket, une eau, pour tenir jusqu'au bout du 15 août".

Comme de coutume, la sortie du Royal Bouquet d’Outremeuse pour ses aubades traditionnelles dans les artères du quartier, animées par "Les Putcher’s" a lancé de façon officielle le début festivités le samedi 14 août. Par le même temps, Tchantchès et Nanèsse ont reçu leurs costumes de fromager par la Maison du fromage. À 18h, les Liégeois se sont rassemblés place Delcour pour assister au Grand Tir de Campes par les Carillonneurs Herviens, suivi de concerts sur le podium.

Les rues d’Outremeuse se sont rapidement remplies de Liégeois (mais pas seulement) qui ont fêté leurs retrouvailles à coups de pèkèts. Pour la première fois en raison de la directive européenne, les barquettes de pèkèts en carton ont remplacé celles en plastique.

Le cœur de la fête, le 15 août, a débuté en matinée par la procession de la Vierge Noire d’Outremeuse, une procession qui était suivie d’une messe en plein air en wallon.

A 14 h 30, autre moment fort, le grand cortège folklorique des Géants d’Outremeuse a attiré la grande foule désireuse d’admirer la sortie des héros liégeois (Tchantchès, Nanèsse, Marianne, Maigret, Charlemagne, Saint-Lambert, Notger, Grétry…) et une quinzaine de groupes. Durant toute la journée et toute la soirée, des concerts ont animé les rues d’Outremeuse qui n’ont pas désempli à l’arrivée d’une faible pluie.

Ce mardi 16 août à 17h, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, l’enterrement de Matî l’Ohê clôturera les festivités. Pleureuses et pleureurs accompagneront en cortège, à force de cris et lancés de branche de céleri… l’enterrement de l’os "Mathieu".