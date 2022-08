La sortie du Royal Bouquet a lancé les festivités du 15 août à Liège

C’est sur le coup de 17h ce dimanche après-midi 14 août que la sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse, au départ du musée Tchantchès, pour ses aubades traditionnelles dans les artères du quartier, a marqué le début des festivités du 15 août.

Porté successivement par une vingtaine de membres, le Royal Bouquet "fait le tour des potales, et on s'arrête de temps en temps quand quelqu'un veut bien nous servir un petit pèkèt, une petite bière, ou une petite eau", explique avec sourire le Trésorier.

"Le Bouquet est né pour contourner une loi de 1343 qui réglementait sévèrement tout drapeau, bannière ou étendard appartenant aux 32 métiers de Liège, relate le Liégeois. Il imite l'arbre de mai, symbole de fête. Celui-ci date de 1776, a 7 mètres de haut, 2 mètres d'envergure et pèse 50 kg". Près de 1000 fleurs en soie ont permis sa décoration. "Il doit se porter bras tendus". Et vu son poids, on comprend toute la difficulté.

De nombreux Liégeois n’ont pas manqué d’assister à la tradition folklorique, animée par la Fanfare "Les Put’chers".

Le tir de campes

Autre tradition folklorique de la République d'Outre-Meuse, la sortie du bouquet "est toujours suivi par le tir de campes. Le tir, c'est la liberté, la fin des guerres, on fait la fête", explique "Baba", un membre du Royal Bouquet. Voilà deux traditions respectées après deux années d'absence.