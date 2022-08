Accueil Régions Liège Feu d’artifice à Lincent: la volonté du collège "n’est pas d’en rajouter une couche" Catherine Duchateau ©EDA

Il y a quelques jours, la fête à Racour était ternie par un problème technique lié au spectacle son et lumière. Car des flamèches et des cendres incandescentes étaient retombées sur le public. Trouant et brûlant des vêtements, et occasionnant également un mouvement de panique parmi les spectateurs....