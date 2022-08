L'Orchestre à la portée des enfants : Jules Verne

Les Jeunesses musicales et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège invite le public à embarquer avec le jeune Jules Verne dans une fugue rocambolesque et découvrir avec lui les ingrédients et les péripéties qui vont nourrir sa future œuvre romanesque, entre voyages extraordinaires et découvertes fantastiques.

Dans le cadre du spectacle pour enfants "Jules Verne", l'OPRL rend un hommage musical au grand Jules Verne qui continue de faire rêver tous ceux qui ont conservé un cœur d’aventurier. Un véritable voyage qui invite les enfants à faire, avec l’Orchestre et trois comédiens, le tour de Jules Verne en 80 notes.

Le spectacle sera donné le 30 septembre à 18h et 20h à la Salle Philharmonique de Liège, boulevard Piercot à Liège, puis à Bruxelles, Ath, et Namur.