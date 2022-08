Grand Prix de Spa-Francorchamps : 360 000 personnes attendues

Avant la course, il y aura un show avec avions acrobatiques et hélicoptères.

L’édition 2022 du Grand Prix de Spa-Francorchamps se déroulera à guichets fermés, se sont réjouis mercredi en conférence de presse les membres de l’organisation.

Au total, 120 000 personnes, spectateurs, travailleurs et officiels, seront présentes sur le circuit chaque jour, ce qui représente 360 000 personnes sur tout le week-end.

Dans le flou quant à l'avenir, le contrat de Spa Grand Prix se terminant avec Formula One cette année, les organisateurs ont promis une édition 2022 exceptionnelle avec des shows. "Les discussions avec la FOM sont difficiles, étant donné qu'il n'y a que 25 places de libre. Tout le monde se mobilise pour garder le Grand Prix au calendrier de la F1 en 2023. Spa-Francorchamps est un circuit mythique et historique et nous voulons montrer que nous sommes tournés vers l'avenir", a ainsi fait savoir la directrice générale Vanessa Maes.

Le spectacle sera au rendez-vous pour les 360 000 personnes qui seront présentes sur le circuit le week-end du 28 août. Tous les billets ont été vendus en trois jours et l’évènement se déroulera à guichets fermés : on attend 100 000 spectateurs par jour, en plus des commissaires de course, des membres des équipes, du personnel nécessaire pour le bon déroulement du Grand Prix… Soit, 120 000 personnes par jour et 360 000 sur tout le week-end. Lors la dernière édition avant Covid, en 2019, il y avait eu 89 000 personnes le dimanche.

Parmi la foule d'animations proposées, notons qu'une imposante scène sur laquelle se produiront pas moins de 35 DJ renommés, dont Henri PFR, sera installée. D'autres DJ se produiront également dans les tribunes. Les VIP pourront profiter d'une vue à plus de 30 mètres sur la grille de départ et les différents points clés du circuit grâce à un "dinner in the sky". Dans les paddocks, l'artiste Larissa Ickx proposera notamment de l'art digital. Avant la course, il y aura un show avec avions acrobatiques et hélicoptères. L'hymne national sera entonné par une chanteuse belge.

Une fois la course terminée, des feux d'artifice seront tirés. En ce qui concerne les spectateurs de 2021, un événement compensatoire leur sera accessible le jeudi 25 août "afin de les remercier pour leur patience sous la pluie", a encore indiqué la directrice générale.

Dans la fan zone et en tribunes, ils pourront ainsi assister à des interviews de personnalités de la F1, écouter des groupes de musique et des sets de DJ, et participer à un concours.

Sur le circuit, ils auront notamment la possibilité d’assister à des démonstrations de nouvelles et anciennes F1 et à la présentation de la nouvelle Alpine A110.

Enfin, un trophée inédit constitué d’asphalte ancien utilisé pour le Raidillon et d’un bois d’un des plus vieux chênes de Stavelot a été conçu pour l’occasion par une entreprise locale. De l’eau provenant de l’Eau Rouge y est également incrustée.

Deux plans de mobilité ont été envisagés en fonction de la météo. De nombreux policiers seront encore une fois sur place pour assurer la sécurité.