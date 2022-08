La SRPA n’accepte plus les abandons

Le 8 août, le chat célébrait sa journée internationale. Le 17 août, le chat noir avait sa propre journée dédiée. À cette occasion, la SRPA de Liège lance un appel à l’adoption.

Avec 266 chats accueillis en ses locaux, et 34 chats à l'adoption, le refuge liégeois est arrivé à saturation. De sorte que "nous avons dû prendre la lourde décision, de manière temporaire, de ne plus accepter d'abandons, explique Fabrice Renard, inspecteur à la SRPA Liège. Nous avons dû postposer les rendez-vous déjà pris, le temps que des places se libèrent".

"En moyenne, cinq à six chats entrent chaque jour au refuge, note le responsable. La plupart des chats sont recueillis sur la voie publique et jamais réclamés. Que leur est-il arrivé ? Nous ne le saurons jamais. D'autres, par contre, ont connu le véritable bonheur et ont tout perdu du jour au lendemain." Avant leur mise à l'adoption, chaque chat passe par une phase de quarantaine, de soins, et de stérilisation si nécessaire.

Plus d’adoptions

Depuis le début d'année, "nous avons plus d'abandons que les autres années", constate Fabrice Renard. A contrario, "nous avons davantage placé de chats à l'adoption. Rien qu'entre mai et juillet, nous avons placé une trentaine de chats en plus à l'adoption dans une famille".

Le refuge rappelle qu'adopter un chat, c'est en sauver deux : "Celui qui rejoindra votre foyer et celui qui prendra sa place. Mais n'oubliez pas, l'adoption est un acte qui doit être mûrement réfléchi car un chat peut vivre jusqu'à 20 ans !"

Tous les chats à adopter se trouvent sur le site de la SRPA : https://srpa.net. Frais d'adoption : 120 euros (stérilisé, pucé et vacciné).

Le refuge est accessible au 04.252.96.36 de 9 h à 17 h du lundi au samedi.