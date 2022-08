Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Il s'invite chez une amie et vend de la drogue

Mercredi, une dame s’est présentée au commissariat de police de la rue de la Régence à Liège. Elle venait expliquer qu’elle avait été “forcée” d’accueillir chez elle, des connaissances qui depuis, leur arrivée à son domicile, se livrait à un trafic de drogue.

Le lendemain, la police s’est donc présentée au domicile de la dame et y a perquisitionné les lieux. C’est ainsi que les policiers ont mis la main sur 9 billes de cocaïne appartenant au couple d’”invités”.

Interrogés, ces derniers ont, dans un premier temps, expliqué que cette drogue était destinée à leur consommation personnelle.

Mais, des messages sur le GSM du monsieur ont convaincu les policiers du contraire, L’homme a alors été réinterrogé et a admis dépanner ses copains à l’occasion.

Par contre, la dame, elle a été plus bavarde, admettant que son ami vendait bel et bien de la cocaïne. “Il est”, a-t-elle expliqué, “en situation de séjour illégal, sans revenu ni aide et il faut bien manger…”

L’homme a donc été privé de liberté et déféré, vendredi, au parquet de Liège.

Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.