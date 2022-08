La commune d'Aywaille informe ce vendredi d'un risque de présence de cyanobactéries dans l'Amblève.

Appelées communément "algues bleues" ou "algues vertes", ces organismes photosynthétiques sont des bactéries. Elles peuvent rejeter des toxines dans l'eau qui peuvent être dangereuses pour la santé publique (tant pour les humains que pour les animaux).

"L'Amblève à Aywaille n'est pas un lieu de baignade officiel", rappelle la commune. "Il est donc essentiel de tenir les chiens en laisse et ne pas les laisser boire l'eau non potable de la rivière".

Vigilance

Les faibles débits actuels observés sur l'ensemble de la Wallonie favorisent la concentration de polluants, ce qui peut amener à la prolifération d'algues et de bactéries pathogènes. "Une vigilance et une prudence importante doivent donc être menées lors des deux prochaines semaines, sur toute la Wallonie, et en particulier lors d'activités récréatives dans les rivières, fleuves et canaux, ainsi que pour l'abreuvement du bétail et des animaux domestiques", note le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.