Liège : un contrat de 50 millions de dollars pour EVS

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

La sosiété liégeoise va équiper une importante société de diffusion et de production multimédia basée aux États-Unis.

C'est un magnifique contrat qui, ce vendredi a été signé par la société liégeoise EVS aux Etats Unis. En effet, le leader des technologies de production vidéo en direct a annoncé avoir conclu un contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50 millions de dollars avec une importante société de diffusion et de production multimédia basée aux États-Unis. Si l'identité du client n'a pas été révélée, force est de constater que ce contrat est le plus important jamais signé par les Liégeois dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 140 millions.

Ce contrat comprend la livraison de la solution EVS LiveCeption® pour la production en direct, la gestion des ralentis et des résumés , associée à un accord de services (SLA) à long terme. Ce dernier offre au client américain de multiples avantages, notamment l'accès aux dernières innovations et mises à niveau technologique d'EVS pour sa base installée, des dépenses opérationnelles prévisibles, avec une répartition des dépenses d'investissement dans le temps, un moyen simple de planifier une expansion future et un SLA premium.

Cet accord intervient alors que les géants du web intensifient la concurrence avec les acteurs traditionnels du marché de l’audio-visuels en dépensant des milliards de dollars dans l’acquisition de droits médias des ligues sportives professionnelles les plus prestigieuses d'Amérique du Nord. Et les enchères ne font que commencer, puisque les géants de la technologie considèrent la programmation sportive en direct comme le meilleur moyen d'augmenter le nombre d'abonnements et de développer leurs plateformes de streaming.

"Ce partenariat est un signe clair de confiance de la part de l'un de nos principaux clients nord-américains", se réjouit Quentin Grutman, Chief Customer Officer chez EVS. "L'Amérique du Nord est un marché stratégique pour EVS et le récent renforcement de notre équipe nord-américaine et de son équipe de direction nous permet de réaliser nos plans ambitieux."

"Le passage des grands acteurs technologiques aux sports en direct a déclenché une réaction en chaîne dans l'industrie de la diffusion", ajoute Serge Van Herck, CEO d'EVS. "Les diffuseurs et les fournisseurs de services en direct cherchent à étendre leur capacité de production tout en investissant dans une technologie à l'épreuve du temps. Nous sommes extrêmement fiers de cet accord pluriannuel qui représente une nouvelle étape dans l'histoire de notre entreprise. Cela démontre clairement qu'EVS est considéré comme un partenaire solide, capable de relever les défis futurs de l'industrie de l'audio-visuel et des medias."