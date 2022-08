Les Grandes conférences liégeoises suspendues

Les Grandes conférences liégeoises (GCLG), ce rendez-vous bien connu des Liégeois organisé conjointement par la Ville et l'Université de Liège, sont suspendues cette année en raison de l'indisponibilité du Palais des Congrès, annonce l'équipe organisatrice.



"Nous désirons en effet offrir à notre public un accueil et un confort de qualité, comme nous l'avons assuré depuis le début des conférences, en 2005. Dès que la rénovation du Palais des Congrès sera terminée, nous aurons le grand plaisir de reprendre notre cycle de conférences, dans les conditions que vous avez toujours appréciées. Nous ne manquerons pas de vous en avertir aussitôt que nous aurons l'assurance d'un bon fonctionnement".



Le cycle de conférences sur l'Histoire de Liège reprendra, lui, dès le 20 octobre 2022 en la salle Noppius du Complexe Opéra de l'Université de Liège (entrée place de la République-Française, 4000 Liège).

Le programme est disponible et les réservations peuvent être prises sur le site www.histoiredeliege.be ainsi qu'à la Maison du Tourisme (ancienne Halle aux Viandes, 13 quai de la Goffe). Les places peuvent également être achetées sur place, le soir des conférences, dès 19h30 (paiement en liquide).

Renseignements à info@histoiredeliege.be

Conférence sur l'Histoire

De 2015 à 2018, à raison de sept conférences par an, les meilleurs spécialistes universitaires ont retracé l’histoire liégeoise devant des auditoires nombreux et passionnés. Comme prévu au départ, le cycle a pris fin en décembre 2018.

Mais le public a réagi et n’a cessé de réclamer une suite. C’est pourquoi, après une interruption de trois années, l'équipe organisatrice a décidé de repartir avec lui vers de nouvelles (re)découvertes. Le programme de la saison 2022-2023 est varié, mais deux thèmes sont privilégiés : les relations de Liège avec la Wallonie, sujet de plus en plus d’actualité, ainsi qu’avec l’Empire français, en relation avec le bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021.

A noter que les conférences données par Paul Delforge et par Christophe Pirenne auront lieu, à leur demande, respectivement les 23 mars et 27 avril 2023 (et non les 23 février et 20 avril 2023 comme annoncé dès le départ).